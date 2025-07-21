Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Читайте также 10 часов тревоги: в ОВА рассказали, какие последствия массированной атаки на Киевщине в 2 районах

Какие последствия атаки на Днепропетровщине?

Сергей Лысак сообщил, что в области работали силы ПВО. По словам главы ОВА, в небе над областью сбили 7 российских БпЛА.

Агрессор применял по Никопольщине FPV-дроны и артиллерию. Бил по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах,

– написал он.

В результате обстрела была повреждена инфраструктура и автозаправочная станция, пострадало также одно из предприятий. На месте возник пожар, который уничтожил два автомобиля, еще три – были повреждены.

Кроме того, один из вражеских беспилотников попал по Межевской громаде Синельниковского района, там также повреждена инфраструктура.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, в ночь на 21 июля россияне массированно атаковали Украину. Для обстрела враг применил 450 средств воздушного нападения.