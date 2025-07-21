Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.

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Что известно о последствиях атаки на Киевщину?

Так, воздушная тревога в Киевской области продолжалась почти 10 часов. По словам Калашника, пострадавших среди населения нет. Последствия вражеской атаки фиксируются в двух районах области:

В Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

В Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

Чиновник добавил, что сейчас охотникам с "Чистого неба" удалось перехватить более полутора десятка вражеских БпЛА.

Глава Киевской ОВА отметил, что всем, чья собственность пострадала, будет оказана необходимая помощь. Администрация уже работает над этим с местными властями и партнерами.

Заметим, в Киеве – в Соломенском районе, погиб человек. В Дарницком районе осколочные ранения получили 5 человек. В Шевченковском районе в больницу госпитализирована пожилая женщина,