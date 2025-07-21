Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

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Що відомо про наслідки атаки на Київщину?

Так, повітряна тривога у Київській області тривала майже 10 годин. За словами Калашника, постраждалих серед населення немає. Наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах області:

У Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.

Посадовець додав, що нині мисливцям з "Чистого неба" вдалося перехопити понад півтора десятка ворожих БпЛА.

Очільник Київської ОВА наголосив, що всім, чия власність постраждала, буде надана необхідна допомога. Адміністрація вже працює над цим із місцевою владою та партнерами.

Зауважимо, у Києві – у Солом'янському районі, загинула людина. У Дарницькому районі осколкові поранення отримали 5 людей. У Шевченківському районі до лікарні госпіталізовано літню жінку,