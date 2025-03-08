Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Мирноградскую городскую военную администрацию.

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Россия убила спасателей Виталия Коляду и Владислава Гостева

Среди погибших в Доброполье – спасатель 10 ВГСО Виталий Коляда.

Его будут помнить как заботливого семьянина и настоящего профессионала.

Его жизнь оборвалась в результате вражеского обстрела Доброполья 7 марта, но его подвиг, самоотверженность и отвага навсегда останутся в наших сердцах. Виталий был не только настоящим профессионалом своего дела, но и любящим мужем, заботливым отцом, преданным другом и достойным гражданином своей страны,

– написали в Мирноградской МВА.

Другим погибшим оказался Владислав Гостев. Он был сержантом службы гражданской защиты, пожарным-спасателем 52 ГПСЧ.

В день обстрела Доброполья он находился дома, но услышав взрывы, сразу бросился на помощь пострадавшим. К сожалению, повторный удар России оборвал его жизнь.