Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС та Мирноградську міську військову адміністрацію.

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Росія вбила рятувальників Віталія Коляду та Владислава Гостєва

Серед загиблих у Добропіллі – рятувальник 10 ВГРЗ Віталій Коляда.

Його пам'ятатимуть як турботливого сім'янина та справжнього професіонала.

Його життя обірвалося внаслідок ворожого обстрілу Добропілля 7 березня, але його подвиг, самовідданість і відвага назавжди залишаться в наших серцях. Віталій був не лише справжнім професіоналом своєї справи, а й люблячим чоловіком, турботливим батьком, відданим другом і гідним громадянином своєї країни,

– написали у Мирноградській МВА.

Іншим загиблим виявився Владислав Гостєв. Він був сержантом служби цивільного захисту, пожежним-рятувальником 52 ДПРЧ.

У день обстрілу Добропілля він перебував удома, але почувши вибухи, одразу кинувся на допомогу постраждалим. На жаль, повторний удар Росії обірвав його життя.