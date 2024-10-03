Так, 6-летняя девочка погибла. Известно, что двое детей находятся в тяжелом состоянии в областной детской больнице, мужчины – в Сновской центральной районной больнице. Об этом сообщает Сновский городской совет на своей странице в фейсбуке.

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Обстрел в селе Горск

Сегодня из-за российской агрессии в селе Горск пострадала целая семья. Два брата находятся в центральной районной больнице в тяжелом состоянии. С ожогами и ранениями двух детей одного из них доставили в областную больницу, состояние их тоже тяжелое,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что третий ребенок – их сестренка, девочка 6-ти лет, к сожалению, погибла на месте обстрела.

Как рассказала в комментарии Суспильному медицинский директор Сновской центральной районной больницы Ирина Карпушина, одному из мужчин оторвало ногу, также он получил осколочное ранение и получил ожоги. Сообщалось, что его оперировали две бригады медиков. Другой мужчина получил ранение руки и ожоги головы, туловища и конечностей.

По словам гендиректора областной детской больницы Татьяны Лебедевой, состояние 13-летней девочки и четырехлетнего мальчика очень тяжелое. Они сейчас находятся в реанимационном отделении.