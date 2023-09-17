Россияне произвели обстрел Харькова около 0:3017 сентября. В городе зафиксировали попадание 4 управляемых ракет ЗРК С-300 по зданию гражданского предприятия. На месте прилета произошел пожар.

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Днем россияне также обстреливали Харьков: есть раненые

Вчера около 11:10 россияне нанесли по Харькову удары 5 крылатыми ракетами комплекса "Искандер К". Повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома, произошли пожары. Получили ранения 6 гражданских мужчин. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Какая ситуация в районе

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

Около 11:30 между селами Глубокое и Стрелеча Харьковского района. российские оккупанты нанесли удар управляемой противотанковой ракетой по гражданскому автомобилю. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, погибли на месте. Еще один мужчина 72 лет, который был в автомобиле, получил ранение и сейчас находится в тяжелом состоянии в госпитале.

В результате обстрела села Петропавловка Купянского района получил ранение гражданский мужчина 23 лет.

Также под огнем врага в течение суток находились села Хатное и Подолы Купянского района, пгт Казачья Лопань Харьковского района, село Шейковка Изюмского района, село Ивашки Богодуховского района, город Волчанск Чугуевского района и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, торговые помещения. Также на местах попадания произошли пожары.

Отметим, что ночью 17 сентября россияне нанесли по Украине удары ракетами и ударными беспилотниками: враг выпустил по нашей стране 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и 6 "Шахедов". К сожалению, российские ракеты попали по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области.