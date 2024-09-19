Об этом сообщил мэр города Харьков Игорь Терехов. Сейчас о пострадавших информация не поступала.

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Россия цинично обстреляла Харьков

После полуночи Россия цинично била по Харькову ракетами и КАБами. Под ударами оказались 3 района города.

Так, враг ударил по Шевченковскому району. Прилеты зафиксировали в лесополосе, где вспыхнули пожары. Сейчас тип ракет, которыми ударили оккупанты, уточняется.

В результате обстрела пострадали жилые дома, находящиеся неподалеку от эпицентров взрывов. В них выбиты окна, о пострадавших информация в Шевченковском районе не поступала.

Также прилеты фиксировали в Индустриальном районе Харькова, по которому российские захватчики ударили КАБом. О пострадавших не сообщалось, однако враг цинично ударил по территории между школой и детским садом.

Второй прилет КАБа был в Салтовском районе возле депо. В результате взрыва есть выбитые окна в домах, но, к счастью, о пострадавших также не поступала информация.

Еще один КАБ прилетел в пригороде, но о разрушениях не сообщалось. В общем, ночью Россия выпустила по Харькову 3 управляемые авиабомбы и ракеты, тип которых устанавливается.

В прокуратуре показали жуткие последствия

Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал детали о ночном обстреле и показал жуткие последствия. Так, после полуночи враг покрыл огнем Харьков. Только в Шевченковском районе зафиксировали три попадания.

В результате обстрела вспыхнул пожар, уничтожено 2 частных дома.

Также загорелись хозяйственные постройки и лесная местность площадью около тысячи квадратных метров. На месте травмированных и погибших лиц нет,

– сообщил Чубенко.

Последствия обстрела Харькова: смотрите видео

По предварительной информации, россияне ударили по Шевченковскому району из баллистического вооружения. Сейчас по факту очередных циничных действий врага открыто уголовное производство о нарушении законов и обычаев ведения войны.