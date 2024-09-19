Про це повідомив мер міста Харків Ігор Терехов. Наразі про постраждалих інформація не надходила.

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Росія цинічно обстріляла Харків

Після опівночі Росія цинічно била по Харкову ракетами та КАБами. Під ударами опинилися 3 райони міста.

Так, ворог вдарив по Шевченківському району. Прильоти зафіксували у лісосмузі, де спалахнули пожежі. Наразі тип ракет, якими вдарили окупанти, уточнюється.

Унаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, що знаходяться неподалік від епіцентрів вибухів. У них вибиті вікна, про постраждалих інформація у Шевченківському районі не надходила.

Також прильоти фіксували в Індустріальному районі Харкова, по якому російські загарбники вдарили КАБом. Про постраждалих не повідомлялося, однак ворог цинічно вдарив по території між школою та дитячим садком.

Другий приліт КАБу був у Салтівському районі біля депо. Унаслідок вибуху є вибиті вікна у будинках, але, на щастя, про постраждалих також не надходила інформація.

Ще один КАБ прилетів у передмісті, але про руйнування не повідомлялося. Загалом, уночі Росія випустила по Харкову 3 керовані авіабомби та ракети, тип яких встановлюється.