Под ударами находились три района Харькова. В сети показали последствия обстрела, передает 24 Канал.

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Что известно об атаках по Харькову 20 сентября

Российская атака была осуществлена примерно в 22:45. У Харьковской областной прокуратуре сообщили, что самолет Су-34 из Белгорода осуществил пуски трех управляемых авиационных бомб. Предварительно, российская армия применила по Харькову ФАБ-250 с УМПК.

Среди пострадавших объектов – больница в Шевченковском районе. Удар пришелся на проезжую часть вблизи заведения. В одном из корпусов повреждены окна. Рядом расположен отель – там также повреждено остекление.

Последствия попадания по Харькову: смотрите видео

Это уже не первое попадание рядом. Первое было в декабре, перед Новым годом. Только закончили ремонты: вставляли окна, восстанавливали штукатурку, потолка. И вот снова попадание,

– рассказал "Суспільному" руководитель медучреждения Руслан Врагов.

Кроме гостиницы и больницы, повреждена контактная сеть и трамвайные пути.

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В Холодногорском районе авиабомба упала на территории частного дома. Владелица рассказала, что она вместе с мужем как раз находилась в доме. От взрыва в доме выбило окна и провалился потолок, а во дворе – вырвало ворота.

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В Киевском районе удар пришелся по территории предприятия.

Всего известно о 8 пострадавших в результате атак по Харькову. Среди них – девочки 10 и 17 лет. У них острая реакция на стресс.

Последствия атаки по Харькову 20 сентября / Фото "Ґвара Медиа" и Нацполиции