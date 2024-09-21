Під ударами перебували три райони Харкова. У мережі показали наслідки обстрілу, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаки по Харкову 20 вересня

Російська атака була здійснена приблизно о 22:45. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що літак Су-34 з Бєлгорода здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. Попередньо, російська армія застосувала по Харкову ФАБ-250 з УМПК.

Серед постраждалих об'єктів – лікарня у Шевченківському районі. Удар припав на проїжджу частину поблизу закладу. В одному із корпусів пошкоджено вікна. Поряд розташований готель – там також пошкоджено скління.

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Це вже не перше влучання поруч. Перше було в грудні, перед Новим роком. Тільки закінчили ремонти: вставляли вікна, відновлювали штукатурку, стелі. І от знову влучання,

– розповів "Суспільному" керівник медзакладу Руслан Врагов.

Окрім готелю та лікарні, пошкоджено контактну мережу та трамвайні колії.

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У Холодногірському районі авіабомба впала на території приватного будинку. Власниця розповіла, що вона разом із чоловіком якраз знаходилася у будинку. Від вибуху у помешканні вибило вікна та провалилась стеля, а на подвір'ї – вирвало ворота.

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У Київському районі удар припав по території підприємства.

Загалом відомо про 8 постраждалих унаслідок атак по Харкову. Серед них – дівчатка 10 та 17 років. У них гостра реакція на стрес.

Наслідки атаки по Харкову 20 вересня / Фото "Ґвара Медіа" та Нацполіції