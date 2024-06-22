Соответствующие кадры смогла задокументировать корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Известно, что тяжелые последствия смог нанести российский снаряд УМПБ Д-30.

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В поврежденном доме обвалили верхние этажи

Россияне ударили по Харькову четырьмя УМПБ Д-30. Одна бомба попала в жилой дом в Основянском районе, унеся жизни 2 человек. Из-за прямого попадания здание получило огромные повреждения.

Спасателям пришлось снести уцелевшую часть многоэтажки, ведь часть фасада поврежденного здания является опорной стеной. Отмечалось, что часть 4 и 5 этажа находились в аварийном состоянии.

В Харькове обвалили верхние этажи пораженного здания: смотрите видео

Если бы спасатели не снесли эти этажи, то могло бы произойти их дальнейшее разрушение, что могло бы привести к другим существенным повреждениям или увеличению количества пострадавших.

Спасатели осуществили обвал верхних этажей: смотрите видео

Решение о том, что делать со зданием дальше, будут решать позже. По состоянию на эту минуту никаких деталей относительно потенциального использования поврежденной многоэтажки обнародовано местными властями не было.

В Харькове демонтировали часть этажей на месте завалов: смотрите видео

Сейчас еще продолжаются работы по ликвидации последствий на месте попадания авиабомбы в жилой дом. Работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.

В городе демонтировали 4 и 5 этажи пораженного здания / Фото Анны Черненко

Накануне о намерении вынужденного разрушения верхней части пятиэтажки сообщал начальник аварийно-спасательной части по ликвидации аварийных ситуаций Сергей Рашевский. В то же время в полиции отмечали, что людей под завалами нет, но точно можно об этом говорить после разбора завалов.