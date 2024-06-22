По состоянию на 19:40 еще продолжаются работы по ликвидации последствий на месте попадания авиабомбы в жилой дом. Работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.

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Разбор завалов дается тяжело

Спасатели будут сносить уцелевшую часть многоэтажки. Об этом рассказал начальник аварийно-спасательной части по ликвидации аварийных ситуаций Сергей Рашевский.

По его словам, часть фасада поврежденного здания является несущей стеной. Часть 4 и 5 этажа находятся в аварийном состоянии, а потому в любой момент может произойти их разрушение.

Поэтому совместно с экспертами спасатели решили демонтировать часть этих этажей.

В дальнейшем после частичного разрушения кровли и перекрытий 4 и 5 этажей будет принято решение о том, что делать со зданием дальше, уточнил Рашевский.

В полиции сообщили, что людей под завалами нет, но точно можно об этом говорить после разбора завалов.

Разрушенный дом в Харькове: видео с дрона

Напомним, что днем Россия атаковала Харьков 4 авиационными бомбами. Одна из них попала по жилому дому, а другие поразили производственное предприятие. По состоянию на 19:30 известно о 3 погибших и более 40 раненых.