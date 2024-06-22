По состоянию на 18:45 начальник следственных полиции Харьковщины Сергей Болвинов сообщил, что под завалами нет людей. Он также сообщил, что количество раненых в городе осталось неизменным.
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Есть ли люди под завалами дома в Харькове
Болвинов сообщил, что под завалами частично разрушенного авиаударом дома напротив автовокзала нет людей.
Но точно мы сможем сказать после того, как все завалы будут разобраны,
– сказал он.
По информации от полицейского, количество раненых в результате авиаудара не увеличилось. Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, чтобы полностью разобрать завалы и обеспечить безопасность жителей.
Напомним, что российские военные атаковали Харьков КАБами. Оккупанты ударили по жилому дому, в результате удара есть жертвы и пострадавшие.