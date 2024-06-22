Станом на 18:45 начальник слідчих поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що під завалами немає людей. Він також повідомив, що кількість поранених у місті залишилася незмінною.

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Чи є люди під завалами будинку у Харкові

Болвінов повідомив, що під завалами частково зруйнованого авіаударом будинку навпроти автовокзалу немає людей.

Але точно ми зможемо сказати після того, як всі завали будуть розібрані,

– сказав він.

За інформацією від поліцейського, кількість поранених внаслідок авіаудару не збільшилася. Рятувальні служби продовжують працювати на місці події, щоб повністю розібрати завали та забезпечити безпеку мешканців.