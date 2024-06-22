Станом на 19:40 ще продовжуються роботи з ліквідації наслідків на місці влучання авіабомби у житловий будинок. Працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

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Розбір завалів дається важко

Рятувальники будуть зносити вцілілу частину багатоповерхівки. Про це розповів начальник аварійно-рятувальної частини з ліквідації аварійних ситуацій Сергій Рашевський.

За його словами, частина фасаду пошкодженої будівлі є опорною стіною. Частина 4 та 5 поверху перебувають в аварійному стані, а тому в будь-який момент може відбутися їх руйнація.

Тому спільно з експертами рятувальники вирішили демонтувати частину цих поверхів.

Надалі після часткової руйнації покрівлі та перекриттів 4 та 5 поверхів буде ухвалене рішення щодо того, що робити із будівлею далі, уточнив Рашевський.

У поліції повідомили, що людей під завалами немає, але точно можна про це говорити після розбору завалів.

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Нагадаємо, що вдень Росія атакувала Харків 4 авіаційними бомбами. Одна з них поцілила по житловому будинку, а інші уразили виробниче підприємство. Станом на 19:30 відомо про 3 загиблих і понад 40 поранених.