Окупанти модифікували боєприпаси та літаки, з яких їх скидають. Тепер вони стали ще небезпечнішими. Детальніше про те, що відбувається у Харкові після страшних ударів розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко.

Читайте також Смертельний удар по центру Харкова: все, що відомо про російську атаку

Цинічна атака по Харкову

Російські окупанти вкотре вдарили по житловій забудові Харкова. Один УМПБ Д-30 влучив просто у будинок, його частина просто відлетіла та пробила вирву.

До пошукової операції долучились не лише надзвичайні служби, але й кінологи. Але, на щастя, припущення не підтвердились – під руїнами будинку не було людей. Наразі вирішують, чи обвалити найбільш понівечену частину будинку.

Станом на 19:00 відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє людей. Це були випадкові перехожі, які перебували неподалік місця влучання. Понад 40 людей звернулося до медиків за допомогою, четверо – у важкому стані. Серед поранених є двоє дітей 12 та 13 років.

Наразі як екстрені, так і комунальні служби роблять усе, аби ліквідувати наслідки удару. Місце влучання – це жваве перехрестя неподалік центру Харкова. Від цинічної атаки, зокрема, постраждав автовокзал, офісні приміщення, крамниці та кав'ярні.

Планерні боєприпаси осучаснюють

Представники Харківської обласної прокуратури пояснили, що УМПБ, які зараз скидають на Харків, у порівнянні з тими, які використовували раніше, стали потужнішими. Боєприпаси випускають з Су-34, місце випуску – населений пункт Строїтєль, Бєлгородська область.

Перші пуски УМПБ по Харкову були зафіксовані у березні цього року. Тоді з літака росіяни могли випустити лише 2 УМПБ. Зараз кріплення у літаках допрацювали, і тепер з них можуть випускати одразу 4 УПМБ,

– розповів Олександр Фільчаков, прокурор Харківської області.

Щобільше, сьогодні, за попередніми даними, зафіксували рекорд зі швидкості, з яким летів УМПБ – 900 кілометрів на годину. Також, хоч боєприпаси випускають одночасно, летіти вони можуть за різними координатами.

Детальніше Вбивчий гібрид ракети та бомби: як боротися з російськими УМПБ Д-30 СН, якими знищують Харків

Зокрема, вони можуть долати більшу відстань. На жаль, росіяни модифікують свою смертоносну зброю, випробовуючи її на житлових будинки в Україні.