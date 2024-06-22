У коментарі ЗМІ голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що поблизу місць влучань ворожих КАБів немає жодних об'єктів, які мали б військове значення. Натомість противник цілив туди, де завжди багато людей.

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Росія навмисно била саме по цивільних

Так, очільник ОВА переконаний, що мішенню окупантів були цивільні люди, виключно цивільна інфраструктура.

Посадовець звернув увагу на тому, що поряд з місцями влучань місць жодного підприємства, яке б становило цінність у військовому сенсі, немає. Натомість, є автовокзал.

Є центральний вокзал, який дуже насичений людьми. Дуже живе перехрестя. Тут ми можемо спостерігати понівечені автомобілі, які просто зупинилися на червоний світлофор. Тому це виключно черговий терор проти мирного населення Харкова. Епіцентр удару – п'ятиповерхівка, пряме влучання,

– розповів Синєгубов.

Наслідки удару по Харкову / Фото Олег Синєгубов

Нагадаємо, що після третьої години дня у Харкові пролунали вибухи. Попередньо, ворог вдарив по місту чотирма УМПБ Д-30 з Бєлгородської області. Одна бомба влучила у житловий будинок в Основʼянському районі, забравши життя 2 людей. Ще три бомби поцілили по підприємству в Холодногірському районі. Там загинула одна людина. Станом на 17:00 відомо про 29 поранених.

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