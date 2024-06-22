В комментарии СМИ председатель ОВА Олег Синегубов уточнил, что вблизи мест попаданий вражеских КАБов нет никаких объектов, которые имели бы военное значение. Зато противник целился туда, где всегда много людей.

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"Мишенью были наши гражданские люди, исключительно гражданская инфраструктура. Потому, что в этом городе ни одного предприятия, которое бы представляло ценность в военном смысле нет. Есть центральный вокзал, который очень насыщен людьми. Очень живой перекресток. Здесь мы можем наблюдать изуродованные автомобили, которые просто остановились на красный светофор. Поэтому это исключительно очередной террор против мирного населения Харькова. Эпицентр удара – пятиэтажка, прямое попадание", – рассказал Синегубов.