Оккупанты модифицировали боеприпасы и самолеты, с которых их сбрасывают. Теперь они стали еще более опасными. Подробнее о том, что происходит в Харькове после страшных ударов рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко.

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Циничная атака по Харькову

Российские оккупанты в очередной раз ударили по жилой застройке Харькова. Один УМПБ Д-30 попал прямо в дом, его часть просто отлетела и пробила воронку.

К поисковой операции присоединились не только чрезвычайные службы, но и кинологи. Но, к счастью, предположения не подтвердились – под руинами дома не было людей. Сейчас решают, или обвалить наиболее изуродованную часть дома.

По состоянию на 19:00 известно, что в результате атаки погибли два человека. Это были случайные прохожие, которые находились недалеко от места попадания. Более 40 человек обратилось к медикам за помощью, четверо – в тяжелом состоянии. Среди раненых есть двое детей 12 и 13 лет.

Сейчас как экстренные, так и коммунальные службы делают все, чтобы ликвидировать последствия удара. Место попадания – это оживленный перекресток недалеко от центра Харькова. От циничной атаки, в частности, пострадал автовокзал, офисные помещения, магазины и кафе.

Планирующие боеприпасы осовременивают

Представители Харьковской областной прокуратуры объяснили, что УМПБ, которые сейчас сбрасывают на Харьков, по сравнению с теми, которые использовали ранее, стали более мощными. Боеприпасы выпускают с Су-34, место выпуска – населенный пункт Строитель, Белгородская область.

Первые пуски УМПБ по Харькову были зафиксированы в марте этого года. Тогда из самолета россияне могли выпустить только 2 УМПБ. Сейчас крепления в самолетах доработали, и теперь из них могут выпускать сразу 4 УПМБ,

– рассказал Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области.

Более того, сегодня, по предварительным данным, зафиксировали рекорд по скорости, с которым летел УМПБ – 900 километров в час. Также, хоть боеприпасы выпускают одновременно, лететь они могут по разным координатам.

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В частности, они могут преодолевать большее расстояние. К сожалению, россияне модифицируют свое смертоносное оружие, испытывая его на жилых домах в Украине.