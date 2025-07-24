Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших в Харькове?

По данным ОВА, около 11 часов утра Россия нанесла удар по центру Харькова двумя КАБами. Количество раненых в результате атаки растет. По состоянию на 13:17 известно о 33 пострадавших, среди них трое – дети. Самая маленькая пострадавшая испытала острую реакцию на стресс.

Пострадавшая девочка 28 дней от рождения, то есть еще нет даже и месяца. Еще девочка 10 лет и парень 17 лет,

– рассказал Олег Синегубов.

Глава области добавил, что госпитализированы 7 человек. Одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии. В результате атаки повреждены многоэтажка и гаражный кооператив. Также пожар охватил десятки гражданских автомобилей.

По словам Синегубова, предприятие, куда попала одна из авиабомб, уничтожено полностью. Там обошлось без пострадавших. Все, кто были на месте попадания, покинули его после объявления воздушной тревоги. Прилет второго КАБа пришелся перед жилыми домами.

На местах прилетов работают спасатели, полицейские и медики. Местные службы обходят поврежденные квартиры, ведь там могут находиться раненые, нуждающиеся в помощи.

К слову, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в энергетический объект в Харьковской области ночью.