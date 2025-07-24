Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Харьковской областной прокуратуры Амила Омарова.

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Какими бомбами Россия атаковала Харьков 24 июля?

Амил Омаров рассказал, что 24 июля около 11 часов по Шевченковскому району города Харьков были осуществлены авиаудары. Враг атаковал двумя управляемыми авиационными бомбами массой 250 килограммов.

Место попадания – это район плотной жилой застройки. В настоящее время имеем данные о 16 пострадавших. Среди них 10-летняя девочка. Относительно пострадавших, эта цифра увеличивается и, к сожалению, она будет расти,

– сказал прокурор.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, пуски этих авиабомб были из населенного пункта Строитель в Белгородской области России с самолетов типа Су-34. По данному факту, в единый реестр досудебных расследований вынесены сведения по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

К слову, ранее городской голова Харькова Игорь Терехов рассказывал, что в результате вражеского удара было разбито предприятие легкой промышленности, трансформаторная подстанция, а также повреждены многоэтажные жилые дома. На самом предприятии возник пожар, который тушат спасатели.