Предварительно в прокуратуре сообщили, что россияне могли применить ракету "Гром-1", но позже правоохранители озвучили, что попадание могло произойти з помощью ФАБ. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что разрушения масштабные, экспертам довольно сложно работать на месте.

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Среди погибших – пожилая женщина

В результате удара российской армии по Харькову погибли 4 человека: 3 находились в одном доме, а 1 пожилая женщина, ей было более 80 лет – в другом. Одну из женщин криминалисты должны идентифицировать с помощью экспертизы ДНК, потому что попадание пришлось прямо в частный дом.

По словам соседей, 1 из женщин приехала в Харьков из западной части Украины, а 1 из погибших мужчин пришел в гости к своим знакомым.

"Сегодня большое горе не только для семей погибших, а для всего Харькова. Мы все сочувствуем, не хватит никаких слов, которые можно было бы сказать близким погибших. С самого утра на месте удара работали коммунальные службы, много волонтеров, они занимались уборкой. 4 дома уничтожены, более полусотни повреждены (окна, крыши, ворота)", – рассказала Черненко.

На месте удара продолжаются ремонтные работы

Согласно данным городских властей, в домах части поврежденной улицы удастся закрыть контуры в окнах в течение сегодняшнего дня, потому что на улице уже холодно. На полное восстановление коммуникаций, в частности поврежденных газопроводов, понадобится 3 – 4 дня.

Отселение в поврежденных зданиях никому не понадобилось. Это предлагают, есть возможность это сделать и об этом должны помнить горожане и те, кто приехал в Харьков. Поддержку можно найти в определенных центрах, которые обустроены или недалеко от места обстрела, или в ближайших учебных заведениях,

– отметила Черненко.

В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что аварийно-спасательные работы продолжаются. К процессу привлечены 32 спасателя и 8 единиц техники Харьковского и Луганского гарнизонов ГСЧС, а также 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. На месте попадания работают психологи, которые оказывают необходимую помощь людям.

Последствия российского удара по Основянскому району Харькова / Фото: ГСЧС