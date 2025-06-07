Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

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Что известно об ударе по предприятию

Из-за попадания по территории предприятия в Киевском районе Харькова вспыхнул масштабный пожар. Сначала было известно о 5 пострадавших работниках – 3 женщинах и 2 мужчинах.

По оперативной информации, на территории предприятия в Киевском районе, которое сегодня подверглось вражескому удару, вероятно, заблокировано 6 работников. Связь с ними отсутствует,

– впоследствии добавили в прокуратуре.

Напомним, по информации председателя областной военной администрации Олега Синегубова, россияне атаковали 3 ракетами, 5 КАБами, 4 РСЗО и 48 БПЛА Киевский и Основянский районы.

В городе повреждены 2 многоквартирных дома, 2 частных дома, 2 предприятия, 2 автомобиля, админздание и здание детской музыкальной школы.

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