Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, российские оккупанты буквально бьют дронами и ракетами по промышленным районам. Так они выбивают гражданские предприятия, которые дают людям работу и наполняют бюджет.

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Уничтожили гражданское предприятие

Как рассказала Черненко, во время одной из атак в апреле россияне уничтожили предприятие, которое изготавливало санки. Также сильные повреждения получила фирма, которая работала с металлическими конструкциями. Оборудование фактически было уничтожено от ударов "Шахедами".

В 2022 году компания Grafix временно остановила работу. Но потом возобновила ее, чтобы дать работу харьковчанам. Также они изготавливали печки, которые использовали жители деоккупированных территорий Харьковщины.

У нас были 3 прямые прилеты. У соседей – 2 прилета. Еще несколько – напротив. Наш завод работает с 2010 года. 15 лет. Мы занимаемся изготовлением медицинского оборудования, металлоконструкциями. Это могут быть двери, строительные конструкции, сельскохозяйственное оборудование и оборудование для порошковой покраски,

– рассказал основатель компании Grafix Сергей Пилипов.

Последствия прилетов по предприятию

Напомним, 3 апреля Россия снова запустила "Шахеды" по Харькову. Они ударили по двухэтажному и многоквартирному жилому дому.