Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, російські окупанти буквально б'ють дронами та ракетами по промислових районах. Так вони вибивають цивільні підприємства, які дають людям роботу та наповнюють бюджет.

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Знищили цивільне підприємство

Як розповіла Черненко, під час однієї з атак у квітні росіяни знищили підприємство, яке виготовляло санчата. Також сильних пошкоджень зазнала фірма, яка працювала з металевими конструкціями. Обладнання фактично було знищене від ударів "Шахедами".

У 2022 році компанія Grafix тимчасово зупинила роботу. Але згодом поновила її, щоб дати роботу харків'янам. Також вони виготовляли пічки, які використовували жителі деокупованих територій Харківщини.

У нас були 3 прямі прильоти. У сусідів – 2 прильоти. Ще кілька – навпроти. Наш завод працює з 2010 року. 15 років. Ми займаємося виготовленням медичного обладнання, металоконструкціями. Це можуть бути двері, будівельні конструкції, сільськогосподарське обладнання та обладнання для порошкового фарбування,

– розповів засновник компанії Grafix Сергій Пилипів.

Наслідки прильотів по підприємству

Нагадаємо, 3 квітня Росія знову запустила "Шахеди" по Харкову. Вони вдарили по двоповерховому та багатоквартирному житловому будинку.