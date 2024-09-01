Россия ударила по трем локациям – это Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе. Среди повреждений – отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили, то есть исключительно гражданская инфраструктура. Впоследствии стало известно, что в Харькове враг атаковал один из энергообъектов.

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Харьковские медики попали под повторный обстрел

Бригада сразу отправилась, они остановились перед торговым центром. И здесь был второй прилет, попадание рядом, обломками поврежден автомобиль. Врач получил черепно-мозговую травму, фельдшер – перелом голени осколком. Водитель, к счастью, не пострадал. Состояние у фельдшера стабильное, ему ничего не угрожает, он прооперирован. Врач пока не пришел в сознание,

– сказал начальник Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

На 15:28 количество пострадавших в Харькове возросло до 41, среди них 5 детей. Нескольких людей спасли из-под завалов. О погибших пока речь не идет.

"Приехали на вызов по этому адресу. И буквально через две минуты произошел еще один взрыв. Мы стояли, где пожарная машина, чуть ближе сюда. Мы еще не успели никому оказать помощь. Вызов был сюда. Опять взрыв – опять раненые. Осколки попали в ноги, фельдшеру – в голову, там тяжелое состояние. Потеря крови небольшая, но поражение большое. Я цел. Я был в кабине", – рассказал водитель кареты "экстренки".