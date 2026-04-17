Повреждены дом-интернат и дом культуры: последствия атаки врага на Харьковщину

Оккупанты попали ударным беспилотником по зданию областного психоневрологического дома-интерната, который расположен в Малыжино, что на Харьковщине. На момент атаки заведение не работало.

В то же время повреждения получили и другие гражданские объекты области. Об этом в комментарии Суспільне. Харьков рассказал руководитель Золочевской громады Виктор Коваленко.

Какие последствия атаки на Харьковщину?

Вражеские войска нанесли удар по зданию областного психоневрологического дома-интерната в Золочевской громаде ударным беспилотником типа "Молния". Это произошло около 22:25 16 апреля. Кроме этого поврежден частный дом, многоквартирные дома, хозяйственные помещения, общежитие неработающего образовательного учреждения и энергосети.

Через несколько часов в 00:35 17 апреля российские войска атаковали город Люботин. Во время обстрела враг использовал более 10 дронов типа "Герань-2". В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что под прицелом России оказалось предприятие. В результате попадания на территории вспыхнул пожар.

Ранения получил 51-летний работник предприятия, тогда как у двух охранников в возрасте 46 и 66 лет острая реакция на стресс.

Ударная волна повредила частные домовладения и гражданские машины.

Утром 17 апреля оккупанты снова терроризировали Харьковскую область. Дроны типа "Молния" атаковали гражданскую инфраструктуру – в Петровке поврежден дом культуры, а в Одноробовке один дом уничтожен, еще один подвергся разрушениям.

Последствия атаки на Харьковщину: смотрите фото полиции, прокуратуры, Суспільного

Всего за минувшие сутки враг прицельно бил по Харькову и области, в частности по Харьковскому, Чугуевскому, Богодуховскому и Купянскому районам.

В Харькове попадания зафиксированы в Основянском, Киевском и Салтовском районах. Враг повредил 11 частных и 1 многоквартирный дом, офисное здание, общежитие, гараж, хозяйственную постройку, газовую трубу, две машины и энергосети. Ранения получили двое гражданских лиц.

Город Мерефа в области также подвергся массированной атаке, в результате которой погибла женщина, еще шесть человек пострадали. Частично разрушено здание гражданского предприятия

В селе Новопросянское Нововодолажской территориальной громады из-за обстрелов занялся пожар на открытой местности.

В селе Писаревка зафиксированы удары по зданию местного дома культуры, медицинского учреждения, магазина и частного домовладения.

Чугуевский и Купянский районы пострадали от атаки БпЛА. Повреждены дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

