Повреждены дом-интернат и дом культуры: последствия атаки врага на Харьковщину
- Оккупанты атаковали Харьковскую область, повредив здание областного психоневрологического дома-интерната и другие гражданские объекты.
- В результате обстрелов ранен работник предприятия, а в Петровке поврежден дом культуры.
Оккупанты попали ударным беспилотником по зданию областного психоневрологического дома-интерната, который расположен в Малыжино, что на Харьковщине. На момент атаки заведение не работало.
В то же время повреждения получили и другие гражданские объекты области. Об этом в комментарии Суспільне. Харьков рассказал руководитель Золочевской громады Виктор Коваленко.
Какие последствия атаки на Харьковщину?
Вражеские войска нанесли удар по зданию областного психоневрологического дома-интерната в Золочевской громаде ударным беспилотником типа "Молния". Это произошло около 22:25 16 апреля. Кроме этого поврежден частный дом, многоквартирные дома, хозяйственные помещения, общежитие неработающего образовательного учреждения и энергосети.
Через несколько часов в 00:35 17 апреля российские войска атаковали город Люботин. Во время обстрела враг использовал более 10 дронов типа "Герань-2". В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что под прицелом России оказалось предприятие. В результате попадания на территории вспыхнул пожар.
Ранения получил 51-летний работник предприятия, тогда как у двух охранников в возрасте 46 и 66 лет острая реакция на стресс.
Ударная волна повредила частные домовладения и гражданские машины.
Утром 17 апреля оккупанты снова терроризировали Харьковскую область. Дроны типа "Молния" атаковали гражданскую инфраструктуру – в Петровке поврежден дом культуры, а в Одноробовке один дом уничтожен, еще один подвергся разрушениям.
Последствия атаки на Харьковщину: смотрите фото полиции, прокуратуры, Суспільного
Всего за минувшие сутки враг прицельно бил по Харькову и области, в частности по Харьковскому, Чугуевскому, Богодуховскому и Купянскому районам.
- В Харькове попадания зафиксированы в Основянском, Киевском и Салтовском районах. Враг повредил 11 частных и 1 многоквартирный дом, офисное здание, общежитие, гараж, хозяйственную постройку, газовую трубу, две машины и энергосети. Ранения получили двое гражданских лиц.
- Город Мерефа в области также подвергся массированной атаке, в результате которой погибла женщина, еще шесть человек пострадали. Частично разрушено здание гражданского предприятия
- В селе Новопросянское Нововодолажской территориальной громады из-за обстрелов занялся пожар на открытой местности.
- В селе Писаревка зафиксированы удары по зданию местного дома культуры, медицинского учреждения, магазина и частного домовладения.
- Чугуевский и Купянский районы пострадали от атаки БпЛА. Повреждены дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Где еще этой ночью гремели взрывы?
В ночь на 17 апреля враг обстрелял беспилотниками портовую, транспортную и жилую инфраструктуру Одесской области. На территории Дунайского биосферного заповедника вспыхнули пожары.
Кроме того, на территории Одесской области оккупанты повредили административные здания, оборудование и контейнеры, поражения получили по меньшей мере 6 частных жилых домов.
В Днепре вражеские дроны атаковали транспортное предприятие. Пострадал 29-летний мужчина.
Под утро гремели взрывы и на Киевщине. Предположительно, работали силы ПВО.