По словам Укрзализныци, враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу на Харьковщине.
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Последствия удара
В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.
Продолжаем работать для обеспечения стабильной работы экономики и поддержки обороноспособности страны,
– написали в Укрзализныце.
Сейчас поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.
Днем ранее Россия уже била по железной дороге
Во время массированного обстрела Харьковщины 23 мая враг также нанес удары по нескольким объектам Укрзализныци. В компании сообщили, что обошлось без жертв. Однако, к сожалению, среди работников железной дороги есть раненые.
Ранения получили 6 железнодорожников. В то же время в компании сообщили, что, несмотря на все, поезда продолжают курсировать по графику.
Обстрел Харьковщины 23 мая
- Около 10 утра на Харьковщине прогремели взрывы. В общем российские войска нанесли около 15 ударов по городу и области.
- Враг ударил по транспортной инфраструктуре, одному из подразделений коммунального предприятия, который занимается жизнеобеспечением города, а также по типографии.
- Впоследствии стало известно, что оккупанты попали по типографии издательства "Виват". В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по территории типографии в Основянском районе города попали две вражеские ракеты.
- По состоянию на сейчас известно о 7 погибших и 21 раненом. Владимир Зеленский назвал этот удар "чрезвычайно жестоким". Предварительно, россияне обстреляли регион ракетами С-300 или С-400.