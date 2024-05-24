По словам Укрзализныци, враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу на Харьковщине.

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Последствия удара

В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

Продолжаем работать для обеспечения стабильной работы экономики и поддержки обороноспособности страны,
– написали в Укрзализныце.

Сейчас поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику.

Днем ранее Россия уже била по железной дороге

Во время массированного обстрела Харьковщины 23 мая враг также нанес удары по нескольким объектам Укрзализныци. В компании сообщили, что обошлось без жертв. Однако, к сожалению, среди работников железной дороги есть раненые.

Ранения получили 6 железнодорожников. В то же время в компании сообщили, что, несмотря на все, поезда продолжают курсировать по графику.

Обстрел Харьковщины 23 мая

  • Около 10 утра на Харьковщине прогремели взрывы. В общем российские войска нанесли около 15 ударов по городу и области.
  • Враг ударил по транспортной инфраструктуре, одному из подразделений коммунального предприятия, который занимается жизнеобеспечением города, а также по типографии.
  • Впоследствии стало известно, что оккупанты попали по типографии издательства "Виват". В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по территории типографии в Основянском районе города попали две вражеские ракеты.
  • По состоянию на сейчас известно о 7 погибших и 21 раненом. Владимир Зеленский назвал этот удар "чрезвычайно жестоким". Предварительно, россияне обстреляли регион ракетами С-300 или С-400.