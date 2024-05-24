За словами Укрзалізниці, ворог не полишає цілеспрямованих спроб зупинити залізницю на Харківщині.
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Наслідки удару
Внаслідок обстрілу пошкоджено колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, обійшлося без жертв та травмованих.
Продовжуємо працювати для забезпечення стабільної роботи економіки та підтримки обороноздатності країни,
– написали в Укрзалізниці.
Наразі поїзди далекого та приміського сполучення курсують за графіком.
Днем раніше Росія вже била по залізниці
Під час масованого обстрілу Харківщини 23 травня ворог також завдав ударів по кількох об'єктах Укрзалізниці. У компанії повідомили, що минулося без жертв. Однак, на жаль, серед працівників залізниці є поранені.
Поранень зазнали 6 залізничників. Водночас у компанії повідомили, що, попри все, поїзди продовжують курсувати за графіком.
Обстріл Харківщини 23 травня
- Близько 10 ранку на Харківщині пролунали вибухи. Загалом російські війська завдали близько 15 ударів по місту та області.
- Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста, а також по друкарні.
- Згодом стало відомо, що окупанти влучили по друкарні видавництва "Віват". В Харківській обласній прокуратурі повідомили, що по території друкарні в Основ'янському районі міста влучили дві ворожі ракети.
- Станом на зараз відомо про 7 загиблих та 21 пораненого. Володимир Зеленський назвав цей удар "надзвичайно жорстоким". Попередньо, росіяни обстріляли регіон ракетами С-300 або С-400.