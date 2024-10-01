Специалисты выясняют, чем был нанесен удар по областному центру. Предварительно, выстрел мог быть из танка или артиллерии, сказал 24 Каналу журналист из Херсона Сергей Никитенко.

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Снаряд прилетел за мгновение

Корреспонденту удалось пообщаться с пострадавшим в первые 5 – 10 минут после обстрела. Он сказал, что не слышал "выходы", а это значит, что, вероятно, стреляли из танка. Если бы это была артиллерия, то на левом берегу услышали бы. Местные говорят, что единственный вид оружия, где сначала удар, а потом "выход" слышно – танк,

– отметил журналист из Херсона.

По его подсчетам, от окрестностей оккупированных Олешек до места удара 6 километров 80 метров. Такое расстояние снаряд пролетает за мгновение, поэтому воздушную тревогу в городе не успели объявить.

К слову, в Херсоне значительная часть остановок, в частности возле рынка, куда попали оккупанты, защищены габионами. Их делают из металлической сетки, агроволокна, а внутрь засыпают песок. Такая конструкция является эффективной от снарядов и обломков.



Остановка возле рынка в Херсоне / Фото: Национальная полиция

На фотографии четко видно, что взрыв произошел за спиной людей, и часть остановки, которая выходит на рынок, не закрыта габионами. Для меня это вообще странно. Очевидно, что через эти картонные постеры прошли осколки,

– сказал Никитенко.

Сами габионы удержали обломки и в целом они эффективны, но при условии если бы остановка была ограждена со всех сторон.