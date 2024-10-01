Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что несмотря на предыдущие и сегодняшние обстрелы, россияне пытаются попасть именно в людные места. Ранее они сбросили взрывчатку с дрона на автобус в Херсоне.

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Охотятся на остановках и рынках

Россияне 1 октября попали в район центрального рынка, который расположен на определенном расстоянии от остановки общественного транспорта.

Люди, которые получили ранения в результате атак, находились далеко от места непосредственного прилета. Это довольно людное место, ведь любые торговые точки – это всегда скопление людей, и они обычно расположены рядом с остановками общественного транспорта,

– отметила журналистка.

Россияне пытаются ударить именно по местам, где большое скопление людей в Херсоне – по остановкам, по рынкам, по торговым точкам.

В общем складывается впечатление, что враг целенаправленно охотится за людьми старшего возраста, потому что именно они получают очень часто ранения. Такие люди не могут быстро спрятаться или куда-то убежать. Хотя раненые есть и среди людей младшего возраста, которые также не успевают добраться до укрытия или не слышат из-за гула мотора приближения атаки,

– отметила Евгения Вирлич.

Что известно об обстреле Херсона 1 октября