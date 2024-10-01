Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, наголосивши, що заважаючи на попередні та сьогоднішні обстріли, росіяни намагаються влучити саме в людні місця. Раніше вони скинули вибухівку з дрона на автобус в Херсоні.

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Полюють на зупинках та ринках

Росіяни 1 жовтня влучили в район центрального ринку, який розташований на певній відстані від зупинки громадського транспорту.

Люди, які зазнали поранення внаслідок атак, перебували далеко від місця безпосереднього прильоту. Це доволі людне місце, адже будь-які торгівельні точки – це завжди скупчення людей, і вони зазвичай розташовані поруч із зупинками громадського транспорту,

– зауважила журналістка.

Росіяни намагаються вдарити саме по місцях, де велике скупчення людей в Херсоні – по зупинках, по ринках, по торгівельних точках.

Загалом складається враження, що ворог цілеспрямовано полює за людьми старшого віку, тому що саме вони зазнають дуже часто поранення. Такі люди не можуть швидко сховатись або кудись побігти. Хоча поранені є і серед людей молодшого віку, які також не встигають дістатися укриття або не чують через гудіння мотора наближення атаки,

– наголосила Євгенія Вірлич.

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