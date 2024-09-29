Про чергові воєнні злочини ворога повідомив голова ОВА Роман Мрочко.

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Громадський транспорт – під прицілом

Так, за словами посадовця, у неділю вранці росіяни скинули вибухівку з дрона на автобус КП "Херсонкомунтранссервіс", який працював на маршруті.

На щастя, постраждала тільки маршрутка – у неї повибивало вікна. Люди не травмувались.

Вже вдень окупанти повторно атакували ударним безпілотником громадський транспорт. Цього разу під удар потрапила 5-та маршрутка КП "Херсонкомунтранссервіс". Знову пощастило людям – ні водій, ні пасажири не постраждали. В автобусі вибито заднє скло.

Наслідки атаки на Херсон / Фото МВА

До слова, вранці Росія здійснила масовану авіаційну атаку на Запоріжжя, використавши щонайменше 10 керованих авіабомб. Є великі руйнування багатоповерхових і приватних будинків. Серед постраждалих є діти.