Херсонська обласна прокуратура стверджує, що обстріл вівся, ймовірно, зі ствольної артилерії. Фото наслідків страшної атаки показав Володимир Зеленський.

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Ворог обстріляв центр Херсона

Відомо також, що шестеро людей отримали поранення, зараз їм надається необхідна допомога.

Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком,

– написав президент України.

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Володимир Зеленський також наголосив, що щоденний російський терор та щоденні спроби знищити життя можна зупинити.

Маємо обов'язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор,

– наголосив президент.

За його словами, тиск на агресора та допомога Україні мають бути постійними й комплексними. Зеленський також подякував всім партнерам, хто допомагає українцям захищати життя.

Росіяни вдарили по центральному ринку Херсона / Фото: Володимир Зеленський