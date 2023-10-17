Россия обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки предварительно известно о 5 раненых.

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Пострадали представители охранной фирмы

Один из раненых – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего – средней тяжести.

Также известно о том, что двое мужчин, получивших ранения, являются представителями охранной фирмы и во время обстрела находились в служебном автомобиле. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Один человек, по словам свидетелей, получил острую реакцию на стресс. От госпитализации отказалась.

Еще один прилет

По состоянию на 12:40 известно еще об одном прилете по городу на территорию транспортного предприятия.

Ранения получили двое работников.

Ситуация в Херсонской области: последние новости