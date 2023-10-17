Россия обстреляла Херсон. В результате вражеской атаки предварительно известно о 5 раненых.
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Пострадали представители охранной фирмы
Один из раненых – 47-летний мужчина. Его госпитализировали в отделение хирургии с осколочными ранениями обеих голеней. Состояние пострадавшего – средней тяжести.
Также известно о том, что двое мужчин, получивших ранения, являются представителями охранной фирмы и во время обстрела находились в служебном автомобиле. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.
Один человек, по словам свидетелей, получил острую реакцию на стресс. От госпитализации отказалась.
Еще один прилет
По состоянию на 12:40 известно еще об одном прилете по городу на территорию транспортного предприятия.
Ранения получили двое работников.
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- Российские оккупанты 16 октября атаковали Херсонщину. Они выпустили управляемые авиабомбы. Выпустили 9 управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района. Россияне атаковали Херсонщину 5 самолетами Су.
- 15 октября оккупанты запустили 13 управляемых авиационных бомб по пригороду Херсона. Местные сообщали, что был настоящий "ад". оккупанты пытались попасть по объектам энергетической инфраструктуры из КАБов и артиллерии. Но часто они просто попадали в частные дома.
- Оккупанты 15 октября посреди дня обстреляли Херсон. Враги попали в один из вагонов поезда Херсон – Киев. Начальник Херсонской городской военной администрации рассказал, что ориентировочно в 10 часов российские захватчики с самолета Су-34 нанесли авиаудар.