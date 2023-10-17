Росія обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки попередньо відомо про 5 поранених.

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Постраждали представники охоронної фірми

Один із поранених – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості.

Також відомо про те, що двоє чоловіків, які отримали поранення, є представниками охоронної фірми та під час обстрілу перебували у службовій автівці. Усім постраждалим надали необхідну допомогу.

Одна людина, за словами свідків, отримала гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації відмовилась.

Ще один приліт

Станом на 12:40 відомо про ще один приліт по місту на територію транспортного підприємства.

Поранення отримали двоє працівників.

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