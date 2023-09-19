Андрей Тарчинский был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово. Также он прошел Иловайский ад.
Обратите внимание Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне: двое пассажиров тяжело ранены
Что известно о погибшем полицейском
Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сразу попал в Иловайский котл.
Вместе с собратьями мужчина прошел Иловайский ад. Когда спасал бойцов – был тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения.
В мирной жизни Андрей остался человеком с большим благородным сердцем, готовым к самопожертвованию ради других. Гибель Андрея Тарчинского — тяжелая и мучительная потеря для всей полиции,
– заявили правоохранители.
Полицейский Андрей Тарчинский / фото Нацполиции
Что известно об обстреле Херсона
- Утром 19 сентября в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции.
- Еще двое гражданских получили тяжелые ранения. Известно, что вражеская арта повредила троллейбус с пассажирами. Травмированные госпитализированы.
- Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 квадратных метров.