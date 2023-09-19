Андрій Тарчинський був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово. Також він пройшов Іловайське пекло.
Зверніть увагу Російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні: двоє пасажирів тяжко поранені
Що відомо про загиблого поліцейського
Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово, а після анексії Криму у 2014 році добровольцем записався у роту патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" й одразу потрапив до Іловайського котлу.
Разом з побратимами чоловік пройшов Іловайське пекло. Коли рятував бійців – був сам тяжко поранений, але вийшов з ворожого оточення.
У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського — важка й болісна втрата для всієї поліції,
– заявили правоохоронці.
Поліцейський Андрій Тарчинський / Фото Нацполіції
Що відомо про обстріл Херсона
- Вранці 19 вересня у Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції.
- Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення. Відомо, що ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами. Травмованих госпіталізовано.
- Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 квадратних метрів.