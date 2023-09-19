Андрій Тарчинський був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово. Також він пройшов Іловайське пекло.

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Що відомо про загиблого поліцейського

Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово, а після анексії Криму у 2014 році добровольцем записався у роту патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" й одразу потрапив до Іловайського котлу.

Разом з побратимами чоловік пройшов Іловайське пекло. Коли рятував бійців – був сам тяжко поранений, але вийшов з ворожого оточення.

У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського — важка й болісна втрата для всієї поліції,

– заявили правоохоронці.



Поліцейський Андрій Тарчинський / Фото Нацполіції

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія. Світла пам’ять!

Що відомо про обстріл Херсона