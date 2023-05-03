Об этом в эфире 24 Канала рассказал Херсонский активист Владимир Молчанов. Он считает, что у россиян может быть два мотива этого бесчеловечного обстрела гражданского населения.

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Вечером 3 мая россияне все еще продолжают обстреливать западную часть Херсона.

Молчанов сообщил, что военные преступники обстреляли город из "Градов", максимальная дальность которых 20 километров. Из нескольких точек на левом берегу они могут покрыть всю территорию города, а также городскую общину, кроме некоторых отдаленных деревень.

Мотивы террора

Активист предположил, что у россиян на столь жестокое преступление было два мотива. Во-первых, это ночная атака беспилотниками Кремля. Так российский анекдот "Будем бомбить Воронеж" стал реальностью, ведь на болотах до сих пор считают Херсон российским, так что по их логике фактически они обстреливают свои территории.

Другим мотивом россиян может быть паника окупантов в ожидании контрнаступления ВСУ.

Это вписывается в их истерические многодневные атаки по Велитенскому, Днепровскому и Кизомису. Для Кизомиса это началось еще раньше с использованием авиабомб, во время одной из атак была уничтожена база отдыха и убиты несколько гражданских,

– добавил спикер.

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