Про це в ефірі 24 Каналу розповів Херсонський активіст Володимир Молчанов. Він вважає, що в росіян може бути два мотиви цього нелюдяного обстрілу цивільного населення.

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Ввечері 3 травня росіяни все ще продовжують обстрілювати західну частину міста Херсон.

Молчанов повідомив, що військові злочинці обстріляли місто із "Градів", максимальна дальність яких 20 кілометрів. З кількох точок на лівому березі вони можуть покрити всю територію міста, і навіть міську громаду, крім деяких віддалених сіл.

Мотиви терору

Активіст припустив, що у росіян на такий жорстокий злочин було два мотиви. По-перше, це нічна атака безпілотниками Кремля. Так російський анекдот "Будем бомбити Вороніж" став реальністю, адже на болотах досі вважають Херсон російським, отже за їхньою логікою фактично вони обстрілюють свої території.

Іншим мотивом росіян може бути паніка окупантів в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Це вписується в їхні істеричні кількаденні атаки по Велетенському, Дніпровському та Кізомису. Для Кізомису це почалося ще раніше з використанням авіабомб, під час однієї з атак було знищено базу відпочинку і вбито кількох цивільних,

– додав спікер.

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