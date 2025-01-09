В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Россия атаковала Херсон

Авиационный удар по Херсону Россия осуществила в 11:00.

Страна-агрессор направила на прифронтовой город 3 управляемые авиабомбы. Одна из них попала в частный дом, разрушив его. Также есть попадание в предприятие и детсад. Возникли пожары.

"В результате вражеского обстрела есть значительные повреждения и разрушения домов, промышленных объектов и автотранспорта", – добавили в Херсонской областной прокуратуре.

В результате атаки есть пострадавшие.

Из-под завалов разрушенного дома достали мужчину и женщину, они в больнице. У 85-летней пострадавшей диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.

Также пострадали двое мужчин, которые были на улице в момент попадания. У 62-летнего пострадавшего взрывная травма и осколочное ранение правой кисти, ему помогли на месте. А 52-летний – доставлен в больницу с ссадинами лица, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами.

Также доставлены в больницу 64-летняя женщина и 68-летний мужчина с минно-взрывными травмами.

Самостоятельно к медикам обратился еще 56-летний херсонец – также с минно-взрывной травмой и контузией.

Последствия атаки на Херсон / Фото ОВА и областной прокуратуры