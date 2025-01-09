Унаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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Росія атакувала Херсон

Авіаційний удар по Херсону Росія здійснила об 11:00.

Країна-агресорка спрямувала на прифронтове місто 3 керовані авіабомби. Одна із них влучила у приватний будинок, зруйнувавши його. Також є влучання в підприємство і дитсадок. Виникли пожежі.

"Унаслідок ворожого обстрілу є значні пошкодження та руйнування будинків, промислових об'єктів та автотранспорту", – додали у Херсонській обласній прокуратурі.

Унаслідок атаки є постраждалі.

З-під завалів зруйнованого будинку дістали чоловіка і жінку, вони у лікарні. У 85-річної постраждалої діагностували контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Ще в однієї потерпілої гостра реакція на стрес.

Також постраждало двоє чоловіків, які були на вулиці в момент влучання. У 62-річного херсонця вибухова травма та уламкове поранення правої кисті, йому допомогли на місці. А 52-річного – доставлено до лікарні із саднами обличчя, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами.

Також доправлено до лікарні 64-річну жінку та 68-річного чоловіка з мінно-вибуховими травмами.

Самостійно до медиків звернувся ще 56-річний херсонець – також з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Наслідки атаки на Херсон / Фото ОВА та обласної прокуратури