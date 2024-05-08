Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что в регионе достаточно сложная ситуация. Кое-где проблемы с поставками света и воды. В результате обстрелов есть разрушения и погибшие.
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Детали о ночном обстреле
По словам журналистки, этой ночью херсонцы слышали, как работали вражеские реактивные системы залпового огня по городу и области.
Если сравнивать с последним временем, то было и громче, и сильнее,
– сказала Вирлич.
Пострадало железнодорожное полотно Киев – Херсон – пути так вокзал города. Поезда идут до Николаева, а оттуда людей доставляют автобусами.
К счастью, пока все 99 пассажиров в безопасности. В Укрзализныце сказали, что остальные поезда продолжают движение по графику.
Во многих районах нет света. Могут быть перебои с электроснабжением, ведь чинят инфраструктуру. Остановились троллейбусы из-за повреждения контактной сети.
Также много попаданий в поселке Белозерка. Оккупанты разрушили несколько частных домов. К сожалению, погиб один человек.
Об общей ситуации
Оккупанты полностью изучили правобережье Херсонщины за 8,5 месяцев оккупации. Они знают почти все инфраструктурные объекты, куда нужно целиться. Если в чем-то сомневаются, подскажут коллаборационисты. Их, к сожалению, много на освобожденной территории. Поэтому россияне также часто наносят удары по точкам выдачи гуманитарной помощи.
Киндейка, Антоновка, Садовое – это общины, которые постоянно находятся под обстрелами. Здесь сложная ситуация со светом и водой. Трудно доставить питьевую жидкость, но даже это умудряются осуществлять.
Такая же критическая ситуация со светом в населенных пунктах, расположенных вдоль побережья Бериславского района. Несмотря на это, люди начали посевную. Также активно работают волонтеры, которые помогают с доставкой, в частности воды.
Последний обстрел Херсонской области: что еще известно
- Около 00 часов 46 минут российские захватчики выпустили полный залп из реактивных систем залпового огня с временно оккупированного левого берега Херсонской области. Под ударом оказался сам город Херсон.
- В области также фиксировали вражеские дроны-камикадзе типа "Шахед", которые двигались в северном направлении. Около 1 часа враг продолжил обстрел Херсона из РСЗО.
- Уже через 6 минут стало известно, что в Белозерке в результате вражеского обстрела есть прилеты. В поселке произошло сильное возгорание, которое очевидцы показали на кадрах.
- Около 01 часа 35 минут российские захватчики снова начали обстреливать Херсон и прилегающие населенные пункты с оккупированного левого берега области.