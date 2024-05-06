Подробности начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что происходит на Юге

Плетенчук рассказал, что прошедшие сутки были так же сложными. Он отметил, что было 9 штурмов со стороны российских оккупантов.

По его словам, враг пытается усиливать давление в районе Старомайорского, там было 3 попытки штурмов, во время которых россияне потеряли четыре танка. Так же достаточно сложной является ситуация в Роботино.

Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрига,

– сказал Плетенчук.

Он рассказал, что с начала этих суток продолжились штурмы на Крынки и острова. Также он добавил, что сегодня утром россияне сбросили уже 6 КАБов.

По его словам, существенных изменений в характере действий врага не обнаружено, так же, как и признаков создания наступательных группировок.

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