Подробиці начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України розповів в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що відбувається на Півдні
Плетенчук розповів, що минула доба була так само складною. Він зазначив, що було 9 штурмів з боку російських окупантів.
За його словами, ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського, там було 3 спроби штурмів, під час яких росіяни втратили чотири танки. Так само досить складною є ситуація в Роботиному.
Ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига,
– сказав Плетенчук.
Він розповів, що з початку цієї доби продовжилися штурми на Кринки та острови. Також він додав, що сьогодні зранку росіяни скинули вже 6 КАБів.
За його словами, суттєвих змін у характері дій ворога не виявлено, так само, як і ознак створення наступальних угруповань.
Яке значення звільнення острова Нестрига під Херсоном: коротко
- Українські військові 28 квітня звільнили острів Нестрига, що біля Херсона. У Силах оборони Півдня розповіли про важливість цієї території.
- Дмитро Плетенчук розповів, що повернення контролю над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів. "Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення", – зазначив він.
- Де розташований заповідний острів Нестрига, над яким встановили контроль ЗСУ, читайте в матеріалі 24 Каналу.