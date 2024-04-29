Українські військові звільнили острів Нестрига, що біля Херсона. У Силах оборони Півдня розповіли про важливість цієї території.

Дивіться також Росіяни окупували 3 села, ЗСУ звільнили острів Нестрига: як змінилася лінія фронту за тиждень

Острів має тактичне значення

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що повернення контролю над островом Нестрига у Херсонській області суттєво підвищить якість контроверсійних заходів.

Йдеться не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення,

– зазначив він.

Зп словами Плетенчука, ворог зазвичай використовує подібні локації, тому повернення контролю над островом першочергово важливе для якості контрдиверсійних заходів. Речник також додав, що такі острови здебільшого болотисті, на мапі їх доводиться шукати довго, але вони більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований.

Певний час острів Нестрига вважався сірою зоною.

Що це за острів