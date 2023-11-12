Пожарным пришлось несколько раз возвращаться к тушению. Спасатели показали соответствующие кадры, пишет 24 Канал.
Обратите внимание Флаги в банках и на чердаках, шок и эйфория. Как ВСУ год назад освобождали Херсон
Россияне продолжают террор Херсона
Ночью агрессор нанес удар по одной из библиотек в Херсоне.
Возник масштабный пожар. Спасателям пришлось несколько раз возвращаться к тушению, ведь враг продолжал обстрелы,
– подчеркнули в ГСЧС.
Добавили, что на месте происшествия работало 18 спасателей и 3 единицы техники.
Важно Ночной ракетный удар по Николаевщине: какие последствия попадания, есть ли пострадавшие
Последствия российских обстрелов Херсона / Фото ГСЧС
Что известно о ночном обстреле Херсона
- Глава ОВА сообщил, что одно из попаданий – по областной библиотеке имени Гончара. В результате обстрела здание подверглось существенным разрушениям.
- Возник пожар. Спасатели более 1,5 часа укрощали пламя.
- К счастью, обошлось без жертв.