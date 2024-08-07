Так, Россия с территории временно оккупированного левого берега покрыла плотным огнем центр Херсона. Досталось и Корабельному району. Известно, что в результате этого также есть пострадавшая.

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Какие последствия обстрела Херсона

Оккупанты нанесли удар по центральной части города, что повлекло возникновение пожаров сразу по четырем разным адресам. Горели вещи в квартире многоэтажки и нежилые здания. Все пожары оперативно ликвидировали пожарные,

– рассказали в ГСЧС.

Вследствие этого под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. По предварительным данным, для удара по городу враг применил РСЗО.

Враг ударил по Херсону: смотрите видео

По данным следствия, в ночь на 7 августа оккупанты осуществили массированный обстрел центральной части Херсона. Зафиксировано попадание в многоэтажку. Со взрывной травмой госпитализирована 74-летняя женщина.

Из-за атаки повреждены частные и по меньшей мере три многоэтажных жилых дома, здания высшего учебного заведения, благотворительного фонда, другие объекты гражданской инфраструктуры.

Последствия удара по Херсону / Фото Херсонской областной прокуратуры

"Наши работники оперативно выехали на места обстрелов, оказали первую помощь пострадавшим и спланировали дальнейшие работы по ликвидации последствий очередного теракта россиян против мирных херсонцев", – добавили в МВА.

К слову, количество раненых за вчерашний день в Херсонской городской территориальной общине увеличилось до 12. Враг в очередной раз обстрелял Антоновку 6 августа после 17.00. Снаряд попал перед домом супругов.