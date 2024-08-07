Так, Росія з території тимчасово окупованого лівого берега вкрила щільним вогнем центр Херсона. Дісталося і Корабельному району. Відомо, що внаслідок цього також є постраждала.

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Які наслідки обстрілу Херсона

Окупанти завдали удару по центральній частині міста, що спричинило виникнення пожеж одразу за чотирма різними адресами. Горіли речі у квартирі багатоповерхівки та нежитлові будівлі. Усі пожежі оперативно ліквідували вогнеборці,

– розповіли у ДСНС.

Внаслідок цього за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними, для удару по місту ворог застосував РСЗВ.

Ворог вдарив по Херсону: дивіться відео

За даними слідства, у ніч проти 7 серпня окупанти здійснили масований обстріл центральної частини Херсона. Зафіксовано влучання у багатоповерхівку. З вибуховою травмою госпіталізовано 74-річну жінку.

Через атаку пошкоджено приватні та щонайменше три багатоповерхові житлові будинки, будівлі вищого навчального закладу, благодійного фонду, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки удару по Херсону / Фото Херсонської обласної прокуратури

"Наші працівники оперативно виїхали на місця обстрілів, надали першу допомогу постраждалим і спланували подальші роботи з ліквідації наслідків чергового теракту росіян проти мирних херсонців", – додали в МВА.

До слова, кількість поранених за учорашній день у Херсонській міській територіальній громаді збільшилась до 12. Ворог вчергове обстріляв Антонівку 6 серпня після 17.00. Снаряд влучив перед будинком подружжя.